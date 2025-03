- Ryujinx : plus maintenu mais ce fut mon premier contact avec un émulateur Switch. Impressionné en me disant que malgré quelques saccades, ça tournait limite mieux que Cemu sur mon PC. Il faut que je test les fork pour voir les progrès.- Citron : basé sur Yuzu, là clairement j'ai pris une BAFFE!!! Moi qui pensais que mon i7-4770/RX6400 allait de plus en plus souffrir dans l'émulation de machines récentes, je me suis lourdement trompé. Ça saccade au début à cause de la compilation des shaders mais j'ai compris qu'il fallait surtout beaucoup de mémoire vive et vidéo donc par la suite ça tourne à pleine vitesse en permanence. Je me rend compte que j'ai même pas besoin d'acheter une Switch hacké à mon fils tellement mon PC fait déjà le boulot. Entre l'émulation de la Switch et la concurrence des PC portables, je comprend que Nintendo soit un peu nerveux à ce sujet- Xemu : ......une déception mais alors une énorme déception. J'ai testé les Colin Mcrae, PGR, Top Spin et ça RAME!!!! Bon, ça va me forcer à garder la console d'origine mais c'est triste car même même si beaucoup d'exclusivités sont sur PC, les jeux multi-support gc-ps2-xbox sont meilleurs dessus et les portages de jeux PC sont plus jouable dessus que sur le support d'origine (les jeux des années 2000 sont galère à faire tourner)- Xenia : déception également sauf que surprise, il fait tourner plus que correctement Lost Odyssey donc ça c'est une bonne nouvelle. Comme la Xbox 360, moins d’intérêt de la scène émulation car une majorité du catalogue est sur PC et que RPCS3 fait déjà le boulot sur les jeux multi-support.- PCSX2 : alors là, pouvoir faire les Burnout ou les jeux Namco (Ace Combat, Soul Calibur) sans les bugs graphiques, c'est une bénédiction. Vraiment impressionné par les progrès de cet émulateur au point que pour moi, non pas que ça rend la console d'origine inutile (le prix est imbattable) mais ça dissuade d'y rejouer dessus.- Citra : pouvoir faire SM3DLand en 60 fps et les ZeldaÉtrangement il semble nécessiter plus de ressources que l'émulateur Switch