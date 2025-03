Bonjour tout le monde.



Je viens de créer une chaîne youtube qui s'appelle : Je suis trop....

Le concept c'est que ...ça change à chaque fois. Un coup je suis trop ci et un coup je suis trop ça .

La première vidéo , je suis trop....fan de la VF de mgs et la nouvelle, je suis trop .... nostalgique de mon premier zelda.





Si vous avez envie de me donner votre avis (constructif) , c'est avec grand plaisir.



Merci encore à toutes et à tous





[video]https://www.youtube.com/watch?v=-EgRQRQOix0[video]