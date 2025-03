Sur la liste des jeux qui sortent en Mars, je vois Atomfall prévu pour le 27. Pourtant, j ai l'impression qu'on en a plus entendu parlé depuis Octobre. Je vois pas comment ils comptent faire des ventes si ils communiquent pas dessus, en plus du fait que d'apres les quelques videos, le jeu à l'air d'etre tres "deja vu" (atomic heart par exemple) Qu'en pensez vous? Y'en a qui l'attendent? Un bon FPS solo surprise?

posted the 03/06/2025 at 10:30 PM by blacksad6