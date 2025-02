Avowed proposera aux joueurs plusieurs choix qui changent le jeu

Avec des titres acclamés par la critique commedans son portefeuille, le développeur Obsidian Entertainment a cultivé la réputation de créer des RPG profonds pleins de choix significatifs et de liberté pour le joueur. Son dernier jeu, Avowed, n’est plus qu’à quelques semaines de sa sortie, et il semble prêt à poursuivre cette tendance. Le RPG fantastique voit les joueurs jouer le rôle d’un émissaire de l’empire Aedyr, envoyé pour enquêter sur un fléau connu sous le nom de Dreamscourge.Game Rant a récemment interviewé Kate Dollarhyde, conceptrice narrative senior d’Avowed, pour discuter de l’importance du choix du joueur et des conséquences dans le jeu. Donner aux joueurs une grande variété d’options de dialogue et de construction qui changent le cours de la narration du jeu est un concept qui figure en tête de la liste des priorités d’Obsidian.Cet engagement en faveur de la liberté des joueurs est clair dès le début avec Avowed.Pour de nombreux fans, les RPG peuvent vivre ou mourir selon la liberté du joueur. Cela dit, de nombreux jeux du genre n’offrent que l’illusion du choix en donnant au joueur plusieurs options lors de conversations ou de moments narratifs clés, pour qu’ils s’avèrent presque redondants au moment où le générique défile, ne changeant que légèrement (ou parfois pas du tout) la narration du jeu. Des titres commeet, dans une moindre mesure,, entrent tous dans cette catégorie, bien qu’ils soient des jeux solides à part entière.Pour Avowed, Obsidian était déterminé à continuer dans la même veine que la série Pillars of Eternity, qui se déroule en fait dans le même univers. Les deux jeux Pillars of Eternity offrent au joueur des choix significatifs qui ont une influence réelle et tangible sur le récit. Dollarhyde a expliqué que le choix des joueurs est toujours au cœur des jeux Obsidian. Elle a dit :Il va de soi que dans un jeu aussi grand qu’Avowed, il y aura beaucoup de choix à faire, même si certains seront beaucoup plus importants que d’autres. « En gros, il y a plus de choix intimes que de choix à plus grande échelle », a poursuivi Dollarhyde, « Mais l’émissaire fera d’innombrables choix à travers le jeu, et les catégoriser peut être un peu plus glissant que vous ne le pensez ! » Cela indique que les joueurs peuvent s’attendre à prendre des décisions allant d’options de dialogue apparemment subtiles avec les PNJ à des décisions beaucoup plus importantes, susceptibles de changer la donne. Dollarhyde a expliqué plus en détail :Pour les fans de RPG traditionnels, ou les fans d’Obsidian en général, les mots de Dollarhyde seront probablement de la musique à leurs oreilles. La liberté d’interagir avec les PNJ et les quêtes, quelle que soit la préférence du joueur, sera probablement un argument de vente majeur pour les fans, en particulier ceux qui aiment s’éloigner du run « bienveillant » du jeu, choisissant d’embrasser le côté maléfique. Des jeux comme Dark Souls permettent aux joueurs de tuer des PNJ importants, changeant définitivement le monde et limitant la capacité du joueur à acquérir certains objets et capacités. Pour beaucoup, cette mécanique peu orthodoxe est un énorme attrait.Les compagnons de personnage d’Avowed joueront également un rôle important dans la prise de décision des joueurs. Plusieurs membres du groupe rejoindront l’émissaire dans leur quête, et certains auront beaucoup à dire sur les décisions du joueur. Dollarhyde a développé à ce sujet :Il devrait y avoir beaucoup de poids émotionnel derrière certaines des décisions du jeu, et Pillars of Eternity a été une grande source d’inspiration pendant le développement d’Avowed., a ajouté Dollarhyde,Que les joueurs connaissent ou non la série, Avowed s’annonce comme l’un des premiers jeux incontournables de 2025.