Et oui, même Nintendo n'avait jamais osé nous faire des produits dérivés à base de vrais champignons.Pourtant, il y avait moyen de vendre des palettes de boite de conserves estampillées MarioDans Avowed, une mystérieuse épidémie sévit dans les Terres vivantes d’Eora.Elle affecte les gens, les animaux et même la terre elle-même. Ce fléau de l'âme se manifeste notamment par l'apparition de champignons.C'est de la que vient l'idée un peu folle de cette association entre Microsoft, Obsidian et North Spore.Un kit en édition limitée contenant des graines de champignons et un ours en résine d'une vingtaine de centimètre qu'on doit remplir de terre.On arrose, on patiente quelques semaines et on se retrouve, comme dans le jeu, avec un ours "infecté" sur lequel pousse de jolis champignons (diverses variétés disponible). Difficile de faire plus immersif !