de ce que je vois les clé inde 12 mois GP CORE devraient passer de 22€ à 37€



et les clé 3 mois Gamepass ultimate FR devraient passer de 27€ à 44€ (ce n'est pas sur a 100% pour ces dernière mais je me base sur le prix amazon boutique xbox officiel)





"Il n'y aura pas d'augmentation des prix officiels de Microsoft pour les consommateurs brésiliens.



L'augmentation signalée est due au coût pour les revendeurs officiels, ce qui est mal interprété par certains médias et chaînes brésiliens.



En réalité, les prix pratiqués par les revendeurs pour les cartes-cadeaux en dehors du Microsoft Store seront pratiquement égalisés.



Cela signifie que les prix augmenteront pour ceux qui achètent des abonnements Xbox Game Pass via VPN ici, car en Inde, par exemple, l'augmentation sera assez élevée."