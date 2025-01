Petit résumé de l'article "The Short case for NVIDIA Stock" qui explique les atouts de NVIDIA et les menaces que doit affronter la société dans le secteur de l'intelligence artificielle. Il est long et technique mais une vrais mine d'or en terme d'informations.



1. Les atouts de NVIDIA



- Des investissements conséquents en R&D (1,3 milliards de dollars en 2014, plus de 7 milliards en 2023)

- 88% de part de marché sur le marché des GPU (professionnel et grand public)

- La technologie propriétaire CUDA spécialement optimisé pour leur GPU est le standard dans le domaine de l'IA. Avec de nombreux outils et la bibliothèque PyTorch spécialement optimisé pour leur cartes, ils maintiennent les développeurs captifs dans leur écosystème

- Les pilotes pour Linux sont de meilleure qualité que chez AMD

- Le rachat en 2019 de la société israélienne Mellanox Technologies pour 7 milliards de dollars va leur permettre de mettre la main sur la technologie "InfiniBand" qui permet d'optimiser la bande passante entre les GPU et de réduire les temps de latence, un atour clé dans le domaine de l'IA



2. Rivaux dangereux (voir la réf sur Google)



Le succès monstre fin 2022 de ChatGPT a fait de NVIDIA le grand bénéficiaire des investissements dans le domaine de l'intelligence artificielle.



Malgré cette domination technique, NVIDIA fait face à cinq risques majeurs qui pourraient éroder sa position :



- Les framework cross-platform comme MLx (sponsorisé principalement par Apple), Triton (sponsorisé principalement par OpenAI) et JAX (développé par Google) qui permettent de porter le code vers d'autres GPU et TPU menace l'écosystème CUDA

- Les pilotes AMD pour Linux risquent d'être de meilleure qualité grâce aux travaux de la communauté, ce qui pourrait permettre d'utiliser des GPU beaucoup moins chers à l'avenir

- Les startup Cerebras Systems et Groq (à ne pas confondre avec Grok de xAI de Elon Musk) proposent des architecture innovantes qui évite les goulots d’étranglement liés à l’interconnexion des GPU

- Meta, Google, Microsoft, Amazon, Apple qui sont les plus gros clients de Nvidia (40% des revenus) fabriquent déjà leur propre TPU (Tensor Processing Unit), des puces spécialisés pour l'IA (contrairement aux GPU), ce qui pourrait être une menace pour les revenus de Nvidia

- Enfin, la mise en ligne par DeepSeek AI de DeepSeek R1 le 20/01/2025 a fait l'effet d'un tremblement de terre en bourse. Une intelligence artificielle qui consomme beaucoup moins de ressources, fonctionne avec des GPU beaucoup moins puissants et propose des coûts inférieur de 96% à la concurrence pourrait réduire la demande en GPU haut de gamme à forte marge bénéficiaire

