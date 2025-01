Quand je modifie un commentaire pour rajouter quelque chose ou corriger une faute ça a l'air de s'appliquer mais quand je me déconnecte ça s'est pas du tout appliqué au final, je suis le seul dans ce cas ? C'est pareil sur le tel et sur le pc donc sûrement pas lié au navigateur.

posted the 01/22/2025 at 04:41 PM by parliz