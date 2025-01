Bonjour.J'ai besoin de conseils pour acheter un carte graphique.j'ai un budget de 300 a 450 euro et je suis plus RTX ^^Ma marque est plutôt asus ( tout mon matos c'est asus)Mon coeur balance entre la 3060 12 gigaet le 4060 a 8giga.La RTX 3060 est déjà limite pour mon processeur ^^je compte de processeur et ... changer ça dans 3 ou 4 ans ^^J'ai mon pc depuis je dirais la ps4Je peux jouer sur écran comme sur ma TV4060 est plus puissante mais la 3060 a plus de mémoire.Je ne sais pas quoi choisir entre les 2Merci pour vos conseils