update (avec donc les rajouts de famitsu qui a aussi intérrogé les développeurs et éditeurs Japonais) de l'article de @jenicris que vous trouverez là:

https://www.gamekyo.com/group_article58647.html



AMBITIONS 2025:



■ ArtPlay



Shutaro Iida (Connu pour Bloodstained : Ritual of the Night)

« J'espère dévoiler la suite de Bloodstained : Ritual of the Night dès que possible. »



Koji Igarashi (Connu pour Bloodstained : Ritual of the Night)

« J'espère sortir un nouveau titre cette année ».



■ Idea Factory



Naoto Tominaga (Connu pour Touhou Spell Carnival, Todokero ! Tatakae ! Calamity Angels)

« Nous prévoyons de poursuivre notre expansion ambitieuse en 2025. Plus précisément, nous préparons des sorties dans des genres que nous n'avons pas encore explorés, ainsi que de nouvelles propriétés intellectuelles. Toute l'équipe travaille ensemble pour vous apporter des surprises passionnantes. Nous vous invitons à les attendre avec impatience. »



■ Capcom



Kei Hashimoto (Connu pour Apollo Justice : Ace Attorney Trilogy, Ace Attorney Investigations Collection)

« 2025 marquera le 10e anniversaire de The Great Ace Attorney. Merci beaucoup ! Nous sommes profondément reconnaissants de tout le soutien que nous avons reçu de la part de nos fans, et nous nous préparons à faire en sorte que tout le monde puisse profiter de ce 10e anniversaire. »



■ Grasshopper Manufacture



Goichi « Suda 51 » Suda (Connu pour la série No More Heroes, killer7)

« Je pense que je vais pouvoir annoncer un nouveau titre ! »



■ Koei Tecmo Games / AAA Studio



Yosuke Hayashi (Connu pour Rise of the Ronin, la série Nioh)

« En 2025, nous serons en mesure de proposer le premier titre du nouveau studio de développement de Koei Tecmo Games, AAA Studio. Nous travaillons actuellement d'arrache-pied sur son développement ! »



■ Square Enix



Tomoya Asano (Connu pour la série Bravely Default, la série Octopath Traveler, Dragon Quest III HD-2D Remake)

« Cette année [2025], nous devrions sortir les différentes choses que nous avons préparées. Nous vous invitons à attendre avec impatience ce qui va arriver... ! »



Akitoshi Kawazu (Connu pour la série SaGa)

« En 2024, nous avons sorti les deux titres SaGa Emerald Beyond et Romancing SaGa 2 : Revenge of the Seven. Ces deux titres ont des démos disponibles, alors n'hésitez pas à les essayer. Nous progressons également dans la préparation du prochain titre, alors attendez-le avec impatience. »



Naoki Hamaguchi (Connu pour Final Fantasy VII Remake, Final Fantasy VII Rebirth)

« L'équipe de développement, moi y compris, consacre tous ses efforts au troisième volet de la série Final Fantasy VII Remake. Le développement progresse bien, mais nous vous prions de bien vouloir patienter encore un peu avant l'annonce de nouvelles informations. »



■ PinCool



Ryutaro Ichimura (Connu pour la série Dragon Quest)

« Nous étions censés annoncer notre titre en 2024, mais en raison de diverses circonstances, nous n'avons pas pu le faire, donc je pense que 2025 sera l'année. L'ensemble de l'industrie du jeu est en difficulté et les affaires mondiales deviennent de plus en plus chaotiques, mais dans ces moments-là, j'espère que notre titre pourra rendre le sourire aux gens. »

-Dernière mise à jour

« Le développement du titre que nous prévoyons d'annoncer progresse bien ! De plus, le titre sur lequel nous travaillons avec Jin Fujisawa de storynote est presque terminé en termes de scénario, et nous avons atteint le stade de la finalisation des systèmes de jeu. N'hésitez pas à attendre avec impatience ! »