À quelques jours de Noël, les équipes de CIG viennent d'offrir leur cadeau auxde Star Citizen : la presque sortie de l'Alpha 4.0. Pourquoi "presque" ? Parce que cette nouvelle version ne remplace pas l'Alpha 3.24.3, mais est disponible en parallèle, n'étant pas parfaitement au point.Reste qu'avec cette 4.0 accessible à tous, Star Citizen prend un véritable tournant. En effet, le jeu accueille un nouveau système solaire complet (Pyro) ainsi qu'une avancée technologique majeure, attendue depuis plusieurs années : le maillage de serveurs (ou). Cette technologie interface plusieurs serveurs qui communiquent en temps réel leurs informations. Elle permet d'accommoder davantage de joueurs, répartis sur différents serveurs qui gèrent chacun plusieurs morceaux de l'univers persistant jouable, les joueurs passant sans transition de l'un à l'autre des serveurs selon leurs déplacements.Pyro est un système où l'absence de justice règne, ce qui le rend particulièrement propice au PvP. Il sera donc fortement déconseillé aux nouveaux joueurs de s'y aventurer seuls :À noter qu'en cette période de fêtes, les citoyens des étoiles peuvent récupérer gratuitement des skins et des armes offerts grâce au calendrier de l'avent Luminalia, disponible sur cette page Bonne découverte de la 4.0 !

