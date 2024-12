Hello. J'ai essayé de regarder un peu ici et là où acheter des bitcoins mais on est abreuvés d'informations qui ne répondent pas spécialement à un utilisateur simple. (pas besoin de me speecher sur l'instabilité et le risque du bitcon, c'est pas pour investir).



J'aimerais acheter des bitcoin pour pouvoir les dépenser directement ensuite en achetant un abonnement.



En passant par bitcoin.org est-ce assez dans mon cas ?

Acheter des bitcoin avec paybybank, bancontact ou cdc/cdb me dérange pas.



Merci