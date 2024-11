Salut la Team !On se retrouve aujourd'hui pour un voyage dans le rétro consacré à Silent Hill et plus exactement au reboot du premier épisode intitulé Shattered Memories.J'espère que cela va vous plaire.Qu'avez vous pensé du jeu à l'époque ?Enjoie !Vous voulez rejoindre le clan et faire partie de l'aventure ? Un seul lien à suivre !Retrouver moi sur Youtube : https://youtube.com/channel/UCtz48ubi_IGi6Hngmgpjjzg