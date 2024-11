Salut à tous,Bon j'aurai pris mon temps, mais j'ai enfin fini et refini le remake de Silent Hill 2 afin d'en proposer un test complet (sans spoil).C'est purement et simplement une dinguerie. Bloober Team a réussi un tour de force et n'a aucunement dénaturé le chef d'œuvre original.Et vous qu'en avez-vous pensé ?Et donnez de la force à la vidéo si vous la kiffezBon visionnage