Je n'ai vu personne partager la news donc je me permet de le faire !Avant-hier, GSC Game World a publié cette vidéo pour annoncer que S.T.A.L.K.E.R. 2 est bel et bien gold et sortira comme prévu le 20 Novembre !

posted the 11/10/2024 at 10:02 AM by maction