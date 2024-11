Je précise que je n'ai pas fait le dernier, Ragnarok, donc je ne sais pas comment ça se termine, si la fin laisse une porte ouverte à une suite dans une autre mythologie ou non.



Mais, en admettant sans savoir une seconde que c'est le cas, dans quel monde, dans quel univers mythologique aimeriez-vous que l'aventure se déroule ?



Vous avez préféré le GoW de 2018 à Ragnarok ou vice-versa ? Pour quelles raisons ?



Perso, je me souviens que j'ai aimé le premier mais que la chose que je regrettais le plus, c'était le manque de boss. Il n'y en avait pas des masses. D'autant qu'on combattait plusieurs fois le même.



Voilà. Voilà. À vous.