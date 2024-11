Difficile néanmoins de faire totalement la fine bouche vu le prix et l'inventivité des équipes d'UbiSoft Montpellier, mais je reste sur ma faim, à moitié convaincu par ce petit DLC.

Si sur le papier, c'est louable, j'ai trouvé la difficulté (du moins en immortel ou même en hard) souvent trop frustrante, là où dans le jeu de base on était proche de la perfection sur l'équilibrage.

Le but est ainsi de vous proposer une expérience qui va vous sortir de votre zone de confort, avec des scènes de plateforme (qui sont le cœur du DLC) particulièrement hardcores vous obligeant à utiliser certains pouvoirs et de penser un peu différemment.

Vendu à tout petit prix (5 €) pour environ 3h à 5h de jeu, l'extension va vous propulser dans le piège mental préparé par Radjen. De ce fait, vous allez perdre quasiment l'entièreté de vos potions, amulettes, vie (oui, vous retombez à 3 cœurs), et même certaines de vos capacités vont sauter.

Pour les élèves attentifs pendant The Lost Crown, vous vous êtes peut-être rendu compte qu'il manquait une certaine Radjen à combattre parmi le groupe des Immortels. Eh bien, c'est maintenant chose réparée avec ce DLC Mask of Darkness.

posted the 11/03/2024 at 04:39 PM by obi69