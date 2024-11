Zelda héroïne d’un jeu Zelda ? Voilà une première ! Pardon, le… CD-i ? Wand of Gamelon ? Zelda’s Adventure ? Non, ça ne compte pas ! En l’absence de Link disparu pour la sauver, la princesse d’Hyrule ne se retrouve pas cantonnée (enfin!) à une aventure au rabais, mais explore un monde familier, celui d’A Link to the Past bien des siècles plus tard, étendu à de nouvelles contrées.

La redécouverte est réelle, et ce Zelda assume tout à la fois l’héritage des volets traditionnels, à travers sa carte et ses donjons de facture classiques, que celui de Breath of the Wild et sa liberté d’exploration ainsi que d’expérimentation.

Sans possibilité (sinon temporaire) de se battre directement, le joueur devra en effet expérimenter les différents échos (monstres, objets en tous genres) que peut créer son héroïne pour se défendre, mais aussi accéder à de nouvelles zones ou résoudre des énigmes. Un gameplay qui bouleverse réellement les habitudes, obligeant à se tenir davantage à l’écart des combats ; sans doute la meilleure idée pour bousculer également une aventure un peu sage, rehaussée par la réalisation du remake de Link’s Awakening, la poésie en moins, mais le charme assurément intact.