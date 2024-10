Petit article pour comparer un peu le grand écart entre ce qu'était Dragon Age (et Bioware dans une certaine mesure car je vais un peu citer Mass Effect aussi) à l'origine et ce qu'il est devenu aujourd'hui.Non je vais pas parler de wokisme ou quoi (certains peuvent souffler, ouf) ni des notes du jeu même si y a beaucoup à redire, c'est pas le sujet ici, mais plutôt de l'ambiance, du design des persos et de ce qui se dégage globalement des jeux. Je donne juste mon point de vue sur ce changement de direction en tant que fan de Bioware depuis le début des années 2000 et c'est parce que je suis très fan que Veilguard me déçoit d'autant plus.Ce trailer (ok c'est un cinematic trailer mais il retranscrit bien l'ambiance du jeu) je pense résume pas mal l'ambiance de Dragon Age Origins et fera remonter des souvenirs, c'est un vrai trailer pas un fan truc, comme quoi même à l'poque niveau trailers Bioware étaient stylés.C'est froid, c'est stylé, c'est gris, les persos ont des looks plutôt sérieux y a rien de farfelu dans le design, les Engeances ont un look dangereux, bref voila de la vraie dark fantasy, on est pas la pour rigoler.Les Engeances déferlent sur Ferelden et tuent tout le monde, la bataille d'Ostagar est classe et dramatique, le jeu est crade, cru etc.Je voulais rebondir sur un autre point c'est les persos, dans DAO les persos ne s'aiment pas entre eux pour le plupart, et même à la fin certains ne continuent pas de s'aimer comme Leliana et Morrigan. Le joueur peut aussi se détester avec un perso donné, à certains moments à cause de nos décisions un perso peut même nous quitter ou nous trahir.Je pense à la quête de la Sainte Urne funéraire dans DAO, à la fin si on la profane Leliana qui est une fervente croyante peut se retourner contre nous et l'on sera obligé de la tuer, il y a plein d'autres décisions comme ca avec d'autres persos.DAO nous présente un monde cru, ou l'on fait la pluie et le beau temps allant jusqu'à massacrer certaines tribus comme les elfes, les loups garous, tuer les mages et s'allier avec les templiers, voir meme passer des pactes avec des demons ou s'allier avec des anciens ennemis qui ont voulus notre mort depuis le debut comme Loghain.Bref c'est un jeu avec plein de nuances mais surtout de libertés d'être ce qu'on veut, oui ca rappelle Baldur's Gate 3 dernièrement.Maintenant le trailer de VeilguardOn passe à un truc très marvelesque ou disneyesque, la couleur violette ou autres couleurs flashy prédominent, le ton est plutôt léger rien n'avoir avec DAO, on a du mal à prendre cette intrigue au serieux.D'une manière générale ce jeu n'a rien de DAO en fait, à commencer par cette liberté dont je parlais plus haut, les persos sont tous amis les uns avec les autres ,Rook leur parle comme à des débiles des fois quand il y a un début de chamaillement, oubliez Miranda qui se se déteste avec Jack dans ME2, oubliez Morrigan qui se déteste avec Leliana en la traitant de fanatique et l'autre la traitant de trainée, non Veilguard est un énorme safespace ou tout va pour le mieux.Dans cette video le passage à partir de la min 15:40 les 2 passages résument bien ce que je décris, un pseudo conflit apparait, Rook le regle en leur parlant comme à des débiles ou des enfants de 5 ans, c'est de la mauvaise écriture de millénials.Voici en comparaison un passage de Mass Effect 2, j'aime bien ce passage, Miranda et Jack se détestent, et jusqu'au bout de la saga elle continueront à se détester y a pas de "on devient amies a la fin tralalala" ici, c'est une haine mutuelle, et c'est ca qui rend le jeu moins lisse et plus excitant, que les personnages soient moins prévisibles et plus humains. Et en tant que Shepard on peut même prendre parti pour l'une ou l'autre ou leur dire à toutes les 2 de la boucler et arrêter leur conneries.Ca rend les interaction plus épicées, plus surprenantes, et puis c'est tout simplement plus réaliste, car dans la vie les interactions humaines c'est pas Disneyland, Gamekyo est un bon exemple, Benji ou Roivas on s'aime pas hein, même pas du tout, mais on est la et on est obligés de cohabiter et faire au mieux, bah Miranda et Jack c'est pareil, Morrigan et Leliana aussi.Qui ne se souvient pas dans ME3 de devoir mettre une balle à Mordin car il essaye de sauver le vaccin contre le Genophage et nous avons fait le choix de saboter le vaccin car on a passé un pacte dans le dos des Krogans avec les Galariens, pour ensuite retrouver Wrex notre amis de toujours qui nous traque et veut nous tuer parce qu'on a sabotés les chances de son peuple, c'est qu'un choix dramatique et pragmatique parmi tant d'autres, et Wrex peut ne même pas être la car on l'aura tués nous même dans ME1.Dans Mass Effect Andromeda cet aspect a déjà été fortement gommé car tous les persos sont assez lisses et se respectent entre eux, à part l'Asari qui est un peu hors des clous, mais ca reste gentil.L'autre reproche que je lui fais c'est la trame, après DA2 dans lequel il y avait encore les engeances on est passé de l'Enclin a des histoires de dieux elfique et de magie verte fluo de partout, ca a été amorcé dans Inquisition et on se le traine depuis et franchement ca n'a pas la même saveur que DAO, à la fin de DAO il reste 2 ou 3 enclins il me semble, 3 jeux après on a pas de nouveaux enclins, non on se concentre sur des intrigues de dieux elfique frustrés et mal dans leur peau.Veilguard ne fait clairement pas bien des choses basiques qu'on attend d'un RPG dark fantasy de ce type, à savoir donner les commandes au joueur et le laisser être ce qu'il veut, un héros immaculé comme un antiheros qui fera ce qu'il faut mais en étant un batard et qui dira à certains de ses compagnons d'aller se faire foutre si ils sont pas content et qui cautionnera pas leur conneries (exemple Leliana dans DAO, tu joues un perso athée qui croit pas en dieu elle te fais chier avec ses prêches et tu la vires, un exemple parmi d'autres, moi j'aime bien Leliana, Sten il a une sale gueule il t'emmerde avec ses mono phrase eh bah tu lui dis de dégager). Comme DAO ou BG3 en fait. Dans DAV quand les devs enlèvent pas magie de sang et disant qu'ils ne veulent pas que le joueurs puisse l'utiliser car c'est mauvais c'est déjà d'une de la moraline et de deux enlever le role play au joueur c'est un bon exemple de ce qui faut pas faire.La force de DAO ou même des Mass Effect c'est d'avoir des persos extrêmement divers, avec leur bons et mauvais cotés (de vrais mauvais cotés même), ces persos peuvent même être clivants à bien des égards. Veilguard la dessus se loupe complètement en nous sortant des persos tous plus lisses les uns que les autres dégoulinant la bienveillance, même l'assassin il fait rire on dirait un assassin d'un anime Pixar, et Taash est une bien piètre Qunari. Un terme plutôt juste qui est apparu cette année c'est la toxicité positive, ca résume bien la chose.En bonus des trailers de Mass Effect car la encore y avait des trucs bien épiques et stylés.Et vous vous en pensez quoi ?