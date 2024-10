Bonjour à tous,



ce jeu qui est une sorte de "copie" de Gears of war (mais avec une réalisation niveau mise en scène beaucoup moins aboutie et réussie) s'est vendu par palette et pourtant je vois peu de monde évoquer le fait que c'est un jeu qui crash énormément.

Encore hier je jouais (en solo et non en multi) et en pleine parti bim le jeu coupe et ça me propose d'envoyer un rapport aux dev.

J'ai consulter internet et ça arrive à beaucoup de monde que ce soit sur pc ou ps5.



Comment expliquer que le jeu ne se fasse pas "review bombing" pour ça alors que beaucoup d'autres jeux n'ont vraiment pas eu la chance d'avoir cette tolérance ?

Bref heureusement qu'il y a des check points car sinon ...

mais comment peut on encore sortir un jeu comme ça ? Qu'il y ait des bugs graphiques, pourquoi pas, d'affichage etc... mais un jeu qui crash de la sorte ! Et souvent en plus !! Non c'est de l'abus.