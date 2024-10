Suite au départ de Rafe Judkins, Hawk Ostby et Mark Fergus producteurs pour la série qui avaient apparemment terminé plusieurs script



Amazon et Sony ont décidé de prendre une nouvelle direction créative.



Cory Barlog, Asad Qizilbash et Carter Swan de Playstation Productions, Yumi Yang de Santa Monica Studio et Roy Lee de Vertigo restent eux sur le projet.



Après la série Horizon qui est à l’arrêt. Celle de God of War repart donc à Zero. Les Fans de Playstation se contenteront de la saison 2 de The Last of us pour 2025. Et du Film Until Dawn prévu pour Avril prochain.



https://variety.com/2024/tv/news/god-of-war-tv-series-showrunner-exec-producers-exit-amazon-1236181302/

Variety