Un retour rapide sur cette extension que j'ai terminé hier (dans de plus ou moins bonnes conditions, merci le covid :x ).Je me suis pas intéressé aux critiques des joueurs que j'ai vu assez négatives, la seule que je connais étant le prix. Comme j'ai pris l'édition Deluxe, ben il était déjà payé pour moi.Je vais faire gagner du temps à certaines personnes en disant que si vous n'avez pas aimé Starfield, passez votre chemin. Le DLC n'apporte aucune nouveauté en terme de gameplay. C'est un pur Story DLC qui n'a pas pour vocation à transformer le jeu.Pour ceux que la suite intéresse, l'histoire en elle même, je l'ai trouvé intéressante à suivre. Elle apporte un éclairage sur cette faction dont on entend souvent parler mais où on en voit dans le jeu principal qu'une faction dissidente.Le scénario propose bien évidement des choix qui vont forger "l'avenir" de cette faction. Je n'en dit pas plus pour ne pas spoiler. C'est pas révolutionnaire, mais ca a son importance.Bien évidement, le jeu propose son lot de quêtes secondaires qui servent toutes à développer les us et coutumes et le lore de cette faction. Perso je les aient trouver intéressantes à suivre et on sent qu'elles sont pas juste prétexte pour augmenter la durée de vie.Petit détail, après avoir accompli certaines de ces quêtes, si vous retourner voir les NPC impliqués (je pense particulièrement à une quête impliquant 2 frères) quelques jours plus tard, vous aurez de nouvelles réactions suite à la conclusion de la quête en fonction des choix que vous avez faits. Un truc qu'on peut complément louper si on ne décide jamais de reparler à ces persos secondaires. Quelque chose que j'ai trouvé sympa et apporte un coté vivant au jeu.Pour le reste, la BO est toujours de très bonne qualité, joie pour mes oreilles. J'ai aussi beaucoup aimé le level design de cette planète qu'on sent plus organique (enfin j'ai trouvé perso).Pour ceux qui s'intéressent à la lecture des différents logs et fichiers d'ordinateurs lors de l'exploration, le jeu est truffé de petits easter eggs notamment dans les noms, un de plus évident à trouver étant simplement dans le nom de personnages d'une quête secondaireJ'ai profiter de ce DLC pour découvrir le véhicule terrestre et c'est vrai que ca change un peu la vie, on va pas se mentir, c'est vraiment appréciable (on sent que le Mako a été une inspirationAu final, il m'aura fallut 33h pour en venir à bout (en faisant toutes les quêtes trouvées et explorant la zone proche de la ville, j'ai pas visité "toute" la planète et pas complété son biome).Perso, je recommande ce DLC à ceux qui ont apprécié le jeu de base.