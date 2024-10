ça n'aura donc pas tarder à être disponible au prix de 14.99€ par pack et il y en a deux.



Voici les contenu : PACK 1



Le Pack Musique de l'anime vous permet de changer la musique de combat et la musique du mode Sparking! pour les chansons thèmes de l'anime jouées pendant ce dernier !



Liste des pistes

• CHA-LA HEAD-CHA-LA

• WE GOTTA POWER

• KYOUFUNO GINYUU TOKUSENTAI

• SHIO YOBU CELL GAME

• Day of Destiny -Soul vs Soul-

• SEIGIO AISURU MONO

• Cho-Zets☆Dynamic!

• Champa's Theme

• Kyuukyokuno Battle(Instrumental)

• AKUMA NO BROLY

• Hand-To-Hand Battle



*Veuillez noter que les pistes de chansons sont celles de la version TV ou des versions raccourcies pour le jeu.



PACK 2



Liste des pistes

• MAKAFUSHIGI ADVENTURE!

• Solid State Scouter

• DAN DAN KOKORO HIKARETEKU

• PROLOGUE & SUBTITLE 1

• PROLOGUE & SUBTITLE 2

• CHA-LA HEAD-CHA-LA (Days of Battle)

• Orewa Kakarot

• Broly Sentoukaishi

• DRAGON BALL SUPER -BROLY- Theme

• Blizzard

• SAIKYOU NO FUSION

• YAPPARI SAIKYO SONGOKU!! (WE GOTTA POWER)



*Veuillez noter que les pistes de chansons sont celles de la version TV ou des versions raccourcies pour le jeu.



Il aurait pu les intégrer de base surtout pour la versions à 120€..........