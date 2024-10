L'éditeur Spike Chunsoft et le développeur Good-Feel sortiront une édition physique du jeu d'action 3D BAKERU sur Switch le 25 février 2025 en Amérique du Nord et en Europe, ont annoncé les sociétés.



BAKERU est actuellement disponible en version numérique sur Switch et PC via Steam dans le monde entier.



Une édition physique est également disponible au Japon.



Même si il ne s'agit pas d'un jeu AAA on se félicitera de le voir débarquer également en occident alors qu'à la base cela n'était pas prévu.



Ce jeu qui spirituellement se rapproche d'un Goemon sans en avoir la dimension...d'ailleurs vu tous les remakes que Konami propose, il ne serait pas étonnant de voir arriver prochainement l'annonce d'une compilation Goemon.



https://www.spike-chunsoft.com/bakeru/