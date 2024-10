Toujours prévu pour 2025 le premier trailer d'assetto corsa evo sur pc pointe le bout de son nez , il semblerait qu'en plus des circuits il y aura aussi des courses sur route avec trafic. Hâte d'en voir plus et en lui souhaitant le même succès que le 1er .

posted the 10/01/2024 at 08:42 AM by marchale