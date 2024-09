Le TGS ouvre bientôt ses portes, un TGS qui devrait avoir du contenu mais pas obligatoirement de quoi être époustouflé.Avant le début on a donc Level 5 qui en profite pour placer son Event Annuel la veille de l'ouverture du TGS:aura lieu le 24 septembre à 14 heures (heure de Bruxelles)comme le montre la vignette youtube, on aura 2 surprises en plus des titres annoncés:Sinon au TGS les stars sont déjà connues:Monster Hunter WildMGS 3 DeltaDragon Quest 3 HD-2DDeath Stranding 2Silent Hill 2et Yakuza ( et Astro Bot même si le jeu est déjà sorti)La curiosité pourrait venir de show Microsoft même si on s'attends principalement à une belle liste d'annonces de portages du catalogue Square Enix.