Depuis la dernière mise-à-jour sur PS5, lorsque j'appuie sur le bouton 'PS' qui affiche l'écran d'action rapide... j'ai une tuile du jeu 'FC 2025' qui me propose juste de précommander le jeu (auquel je ne joue pas et que je ne suis pas sur le store PS).Le PROBLEME étant que je ne peux PAS l'enlever, c'est donc une publicité forcée sur le menu d'action rapide, donc la fonctionnalité que j'utilise le plus sur la consoleUne raison de plus de boycotter PlayStation