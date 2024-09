on a la même passion...alors une petite news pour l'élite des gamers:1. R-Type Tactics I • II Cosmos reporté à nouveau cette fois il faudra attendre une sortie pour 2025.Jeu prévu sur PS4 PS5 Switch Xbox et PC2. Radiant Silvergun sort donc en Europe grâce à River Clear Games ( Embracer group) pour 40 euros chez Amazon! Date prévu ce 27 septembre...mais pas que car pour 40 euros il y a aura: aussiDoDonPachi Resurrection 27 septembre 40 euroset Mushihimesama 27 septembre 40 eurosà vous de voir

posted the 09/07/2024 at 06:10 PM by newtechnix