1 [NSW] Gundam Breaker 4 (Bandai Namco, 08/29/24) – 52,825 (New)

2 [NSW] Umamusume: Pretty Derby – Party Dash (Cygames, 08/29/24) – 37,939 (New)

3 [PS5] Gundam Breaker 4 (Bandai Namco, 08/29/24) – 32,518 (New)

4 [PS5] Visions of Mana (Square Enix, 08/29/24) – 30,696 (New)

5 [NSW] Emio – The Smiling Man: Famicom Detective Club (Nintendo, 08/29/24) – 25,028 (New)

6 [PS4] Gundam Breaker 4 (Bandai Namco, 08/29/24) – 13,175 (New)

7 [NSW] Nintendo Switch Sports (Nintendo, 04/29/22) – 10,370 (1,406,998 )

8 [PS5] Star Wars Oultlaws (Ubisoft, 08/30/24) – 10,087 (New)

9 [PS4] Visions of Mana (Square Enix, 08/29/24) – 10,068 (New)

10 [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04/28/17) – 9,879 (5,981,060)

11 [NSW] Powerful Pro Baseball 2024-2025 (Konami, 07/18/24) – 9,704 (275,893)

12 [NSW] Animal Crossing: New Horizons (Nintendo, 03/20/20) – 8,403 (7,893,922)

13 [NSW] Minecraft (Microsoft, 06/21/18 ) – 6,948 (3,619,608 )

14 [NSW] Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo, 12/07/18 ) – 5,007 (5,575,528 )

15 [NSW] Mushihimesama (Superdeluxe Games, 08/29/24) – 4,885 (New)

16 [NSW] Momotaro Dentetsu World: Chikyuu wa Kibou de Mawatteru! (Konami, 11/16/23) – 4,300 (1,129,353)

17 [NSW] Ring Fit Adventure (Nintendo, 10/18/19) – 4,239 (3,616,977)

18 [NSW] Pokemon Scarlet / Pokemon Violet (The Pokemon Company, 11/18/22) – 4,208 (5,403,009)

19 [NSW] Luigi’s Mansion 2 HD (Nintendo, 06/27/24) – 3,690 (190,858 )

20 [NSW] Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics (Nintendo, 06/05/20) – 3,441 (1,321,274)

21 [NSW] Super Mario Bros. Wonder (Nintendo, 10/20/23) – 3,186 (1,922,455)

22 [NSW] Splatoon 3 (Nintendo, 09/09/22) – 3,119 (4,358,294)

23 [NSW] goHELLgo: Tsukiotoshiteko (Entergram, 08/29/24) – 3,007 (New)

24 [NSW] My9Swallows TOPSTARS LEAGUE (Idea Factory, 08/29/24) – 2,985 (New)

25 [NSW] Super Mario Party (Nintendo, 10/05/18 ) – 2,758 (2,328,868 )

26 [NSW] Taiko no Tatsujin: Rhythm Festival (Bandai Namco, 09/22/22) – 2,693 (347,888 )

27 [NSW] Mario Party Superstars (Nintendo, 10/29/21) – 2,674 (1,486,338 )

28 [NSW] WitchSpring R (Shinsegae I&C, 08/29/24) – 2,586 (New)

29 [NSW] Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! (Konami, 11/19/20) – 2,516 (3,020,617)

30 [NSW] KAMiBAKO: Mythology of Cube (Gravity Game Arise, 08/29/24) – 2,392 (New)



Avec beaucoup de sorties cette semaine le top 10 voit seulement 3 jeux Nintendo, assez rare pour le signaler.



Pas de point Zelda puisque logiquement ils sont sortis du Top 30 avec autant de nouveautés.



Bandai Namco peut avoir le sourire avec Gundam Breaker 4.

A l'opposé

et malgré qu'il y a 2 Vision of Mana dans le top 10, on peut presque parler de mise à mort de la série, bien sur l'absence d'une version Switch joue beaucoup mais le problème est dans l'absolu que ce vision of Mana fait beaucoup moins que les compilations des vieux titres Mana déjà sortie et même si on voit qu'il s'agit d'un AA, le budget a du quand même être beaucoup plus important que de simples compilations.



Square Enix est dans le flou pour faire perdurer les grands titres de la maison, il faut des mecs d'un certains calibre, espérons pour eux l'arrivée de Itsuno (DD2) va pouvoir relancer la série Final Fantasy.