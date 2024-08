nouvelle catégorie

Je vous partage quelques screen inédit du jeu et concernant la potentielle traduction française, l'équipe du LiberlNews qui on traduit Trails in the Sky FC (2004) vont essayer de proposer leur traduction à Falcom. N'oublions pas que l'éditeur s'est associé au collectif de fans The Geofront, qui avait produit des traductions non-officielles de The Legend of Heroes: Zero no Kiseki et Ao no Kiseki.