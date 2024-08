Salut l'équipe ! Aujourd'hui, On va faire un voyage dans le rétro avec un rpg que j'avais beaucoup apprécié : Dark Cloud sur Playstation 2Je ne sais pas si beaucoup ont eu l'occasion d'y jouer à l'époque mais clairement je trouve le jeu plutôt dans sa proposition, notamment son système permettant de reconstruire le monde.Enjoie !Vous voulez rejoindre le clan et faire partie de l'aventure ? Un seul lien à suivre !Retrouver moi sur Youtube : https://youtube.com/channel/UCtz48ubi_IGi6Hngmgpjjzg

posted the 08/14/2024 at 02:34 PM by ozymandia