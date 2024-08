Ayant pas mal de stock à la maison, je vais retaper quelques consoles dans peu de temps :- 2 PS2 Slim + bloc alim + MX4SIO/64 Go micro SD + PS2HDMI (sans manette, lentille HS) : 65 euros- 3 PS2 Fat + Adaptateur SATA + Disque dur (variable) + PS2HDMI + flash BIOS avec MechaPawn (sans manette, lentille à vérifier) : si lentille fonctionnelle, 120 euros- 2 PS3 Ultra Slim avec Hen (sans manette, je dois refaire la facade) : 120 euros si état nickel- 1 PS3 Slim 320 Go en CFW (avec manette) : 120 euros- 2 Dreamcast en loose (achat d'un DreamPSU et d'un GDEmu dans peu de temps donc pas d'estimation de prix pour le moment) : prix minimum 250, davantage si j'ajoute un convertisseur HDMI et une manette- 1 Wii + carte SD 64 Go (sans wiimote, manque cache manettes GC)- 1 Wii U pack Mario Kart + carte SD 128 Go + disque dur 1 To : 150 euros- 1 PS4 Fat 500 Go 11.02 (loose) : 130 euros- 1 PS4 Slim 9.00 + manette : 200 euros (déjà vendue)Je vais surement en vendre quelques unes donc si des personnes sont intéressés, envoyez-moi un mp. Si ça peut faire des heureux, tant mieux, sinon ce sera direction le bled