Bonsoir,J'ai un tit soucis.Grâce à l'immense talent de MS et de son Windows non buggué, j'ai du réinstaller Windows aujourd'hui.Mais maintenant, j'ai un soucis avec mon clavier Logitech G512.Les touches F9 et F10 qui étaient liés au contrôle du volume. (sans autre touche FN et co)Mais maintenant, elles ne fonctionnent plus.Le F10 fait pause... et le F11, je sais pas trop.Quelqu'un sait comment rebinder les touches?Thx.