Bioware vient d'annoncer sur Twitter que Dragon Age The Veilguard sera full natif sur Steam. Il n'aura donc pas besoin de l'EA app pour fonctionner. Une bonne nouvelle vu la qualité assez discutable du launcher de chez EA (et marre de les multiplier). Bioware précise aussi que le jeu sera "vérifié" pour le Steam Deck.

Like

Who likes this ?

posted the 07/25/2024 at 05:01 PM by roivas