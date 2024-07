Salut l'équipe ! Aujourd'hui, je vous propose de faire un petit voyage et découvrir avec moi le jeu Conker Live and Reloaded remake d'un jeu culte de la Nintendo 64.Vous allez voir que je m'attendais pas du tout à ce que j'ai pu voir en début de jeu. Rien que le menu principal du jeu m'a fait rire.Vous en gardez de bon souvenir pour ceux qui l'ont fait à l'époque ?Enjoie !Vous voulez rejoindre le clan et faire partie de l'aventure ? Un seul lien à suivre !Retrouver moi sur Youtube : https://youtube.com/channel/UCtz48ubi_IGi6Hngmgpjjzg