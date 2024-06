Wizzy, un pilier de l'équipe de Game Forever, a eu la chance d'interviewer Nathan Fouts. Développeur américain, il est un vétéran de la scène indé, et a fondé son studio Mommy's Best Games en 2008, ayant participé à l'essor du Xbox Live Indie Games.Wizzy suit son travail depuis un petit moment déjà. Le style du développeur, ce sont des jeux à la patte graphique reconnaissable entre mille, et une action nerveuse quels que soient les nombreux styles de jeux (shmup, run'n gun...) du studio.(prévu pour 2025, 2024 si tout se passe bien), et revient aussi sur l'aventure Mommy's Best Games depuis sa création.. La suite revient sur le parcours de Nathan Fouts, les jeux qu'il a développés, et sa vision du jeu vidéo.Vous pouvez lire dès maintenant l'interview complète sur Game Forever :Fondateur de Mommy's Best Games, Nathan Fouts est un vétéran de la scène indé. De jeu en jeu, il a forgé un univers déglingué, où la folie punk et douce pare des gameplays addictifs et des concepts totalement frais à la joute. Les jeux Mommy's Best Games respire l'amusement avec un grand A, un maxi grand et immense A, qu'on recherche tous, manette en mains. L'annonce de son nouveau jeu, mélange de Shadow of the Beast et de Contra, a fait l'effet d'un détonateur sur moi et l'interview, une bombe, est l'occasion de découvrir un véritable "auteur" et une œuvre toute personnelle.Édité par NULL Games pour une sortie prochaine sur Steam (2024, 2025 ?), ChainStaff nous met dans la peau d'un GI à tête d'insecte sur un planète Terre qui s'est transformé peu à peu en nid grouillant de rampants à dégommer. Notre arme, une lance crochue, est du genre multi-tâche...[Nathan Fouts] : J'aime créer des jeux d'action classiques avec une forte originalité dans le gameplay. Je veux m'assurer que chacun de mes jeux ait une "raison d'exister" et que si vous aimez le genre, il vous paraîtra unique.ChainStaff est un jeu d'action-plateforme avec un grappin transformable. Je voulais créer un nouveau jeu avec un grappin. J'adore les jeux avec un grappin ! Mais je trouve que beaucoup de jeux utilisent plutôt une "tyrolienne" que vraiment un grappin. J'aime l'action effrénée de pouvoir se balancer en courant et en tirant. Donc, dans ChainStaff, vous avez un outil très dangereux mais excitant à utiliser. Il est également très important que vous affrontiez des monstres bizarres. Plus ils sont étranges, mieux c'est. J'apprécie les designs de monstres inhabituels. Les zombies et les ogres vont bien pour d'autres jeux, mais je veux des choses vraiment intéressantes à combattre dans mes jeux.J'adore les couvertures de livres de science-fiction et les pochettes d'albums de rock des années 70-80. L'art y est si viscéral. Ce sont souvent de superbes peintures, mais on peut voir les imperfections, la touche humaine. Ils ont aussi des combinaisons de couleurs vives et inhabituelles que j'adore. Si vous êtes fan de l'art de la science-fiction et de la fantasy, vous pouvez probablement deviner certaines de mes inspirations : Frazetta, Boris Valejo, Michael Whelan et Roger Dean, bien sûr. Mais que dire de Bruce Pennington, John Berkey ou Rodney Matthews ? Et n'oublions pas Jeff Easley, Bernie Wrightson ou Patrick Woodruffe ! Il y a tellement d'autres artistes dont j'admire l'art et dont j'apprends beaucoup.Le ChainStaff est comme un couteau suisse des jeux, sauf qu'il est 15 fois plus grand. Vous pouvez en faire beaucoup avec : le lancer comme un javelot, vous balancer avec, et le projeter comme un bouclier. Mais vous pouvez aussi l'utiliser pour soulever des objets en l'air ! Et vous pouvez même l'escalader comme un poteau et vous tenir dessus. Mieux encore, la plupart de ces actions se font facilement avec juste un bouton. C'est intuitif : c'est à vous de décider comment l'utiliser dans le jeu.Ce sera tout pour cet extrait !Pour lire la suite de l'interview, c'est sur Game Forever :