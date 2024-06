Bonjour à toutes et à tous,



Je continue de refaire de vieux jeux sur ma Switch (les prix eShop sont attractifs). Après Skyrim et Bioshock, je me suis relancé dans Doom 3 que j’avais fait à l’époque sur Xbox en 2004.



Graphiquement le jeu tourne très bien sur Switch même si certaines textures sont en basse qualité. L’histoire est toujours un prétexte mais je prend beaucoup de plaisir a reparcourir la base de l’UAC.



L’ambiance est vraiment top avec cette lampe torche qui nous permet de nous repérer et de voir les ennemis cachés.



Certes le gameplay a un peu vieilli mais Doom 3 reste très plaisant à parcourir !



Et vous, qu’avez vous pensé de Doom 3 à l’époque ou aujourd’hui ?