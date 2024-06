nouvelle catégorie

Vendu en exclusivité sur Amazon dans des quantités très limité au prix de 64,99€, le prix de revente de l'édition Steelbook de Shin Megami Tensei V: Vengeance en PAL FR sur PS5 est déjà dans les alentours de 200€ sur ebay.À mon avis Amazon n'a pas prévu de remettre du stock comme il n'y a plus la mention "Actuellement indisponible." et concernant les vendeurs tiers, il y avait eu une offre à 92.20€ aujourd'huiSi vous souhaitez quand même avoir une édition Steelbook il y a encore du stock sur Amazon US et Allemagne en import.