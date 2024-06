Petite annonce discrète de Square-Enix cette nuit.Le premier Octopath Traveler est désormais disponible sur PS4 et PS5( le 2 est déjà dispo depuis l'année dernière).Octopath Traveler 2 débarque sur Xbox Serie S/X et même Xbox One!Le jeu se trouve également sur le GamePass.Notez aussi que Octopath Traveler 2 à été mise a jour et permettra de combattre de redoutables ennemis dont les personnages du premier Octopath Traveler!Ne passez pas à côté de ces deux pépitesEt enfin pour fêter la sortie des jeux, voici un superbe artwork de Yasushi Hasegawa

posted the 06/06/2024 at 05:35 AM by ouroboros4