Après avoir testé quelques jeux qui ne m'ont pas emballé, je me suis lancé sur ce Solar Ash que j'avais sur le DD depuis quelques temps déjà. Après un début un peu spécial qui me laissait dubitatif, j'ai pu me prendre au trip du jeu et en profiter pleinement.+ Ambiance au top. Une fois pris dedans, le jeu ne vous lâche pas. Il y a clairement du taff derrière le background du titre.+ Univers et scénar travaillés. Rien à redire là dessus les mecs ont bossé leur titre. L'histoire est mystérieuse et prenante, nous tenant en haleine jusqu'au bout, le tout servit par un univers à la fois futuriste de par ses tons de couleur et féérique par certains styles de décors.+ Gameplay réussi. Le jeu oscille entre les phases inspirées de Jet Set Radio, Shadow of the Colossus, et un bon jeu de plate forme saupoudré d'une pointe d'action. Ca se joue tout seul, c'est rarement frustrant ... bref j'adore. Mention spéciale pour les phases de "boss" qui se révèlent grisantes.+ Jouabilité au poil. Très bon taff du studio sur ce point car le personnage se déplace tout seul, ça répond au doigt et à l’œil, et on rate rarement ses sauts (sauf quand on veut aller trop vite). En plus la caméra suit plutôt bien l'action donc c'est du tout bon.+ Bande son excellente. Les mélodies savent se faire à la fois discrètes et présentes selon le moment, collent à l'ambiance et surtout participent grandement à la qualité générale du jeu.+ Durée de vie correcte. Il m'a fallu un peu plus de 11h pour en voir le bout et tout trouver, juste ce qu'il faut pour nous combler et en même temps ne pas devenir lassant.- Certains passages sur les géants parfois frustrants. C'est millimétré, la moindre erreur d'une demi seconde et la séquence est à recommencer. Mais rien de rebutant non plus.- Le début du jeu peut laisser de marbre au premier abord mais il faut vraiment pousser la première demi-heure pour vraiment accrocher.Il faut dire ce qui est, Solar Ash est un excellent jeu d'aventure, travaillé de bout en bout. Doté d'un univers et d'une ambiance exceptionnelle, le jeu jouit en plus d'un gameplay certes peu novateur, mais piochant intelligemment par-ci par-la des idées qui prennent sens ici. Perso j'ai adoré et je ne serais pas contre un autre jeu du même genre.