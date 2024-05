Je vais tenter de faire court héhéhé:





J'avais une attente importante sur ce film ayant plus que kiffé la trilogie de Reeves.



Alors comment dire j'avoue une belle déception, ce nouveau film qui est officiellement dans la timeline des 3 précédents mais qui est en réalité un reboot, passé un rapide résumé dès les départ du film (histoire d'aider les nouveaux arrivants dans la saga) on nous annonce de sguite que le film se situe plusieurs générations après la dernière trilogie.



Disons que c'est dommage mais cela reste bien vu pour s'émanciper du poids de la trilogie posée par Reeves.



Alors est-ce que c'est bien? Oui mais rien de waouh en fait du fait de l'histoire et de sa mise en scène, c'est une soupe sans sel comme un vrai mal récurrent depuis quelques temps à Hollywood comme si l'IA participait activement.



Au regard de la trilogie c'est clairement une classe en-dessous maintenant si vous n'avez pas vu la trilogie alors peut-être que cela peut être apprécié mais en vérité c'est du niveau d'un Marvel "moyen +"



Visuellement c'est bien mais bizarrement (peut-être la colorimétrie qui fait plus Marvel ) cela semble bien moins fort que le César de la trilogie et ses tons plus froids et réalistes...



J'avoue que seule une scène vers la fin m'a paru vraiment forte car y'a un paquet de scènes juste pour la pose.



Le truc bien vu voulant jouer sur la nostalgie c'est les références aux anciens films (particulièrement celui de Charlton Heston )



L'histoire et dans sa mise en scène pose problème car pratiquement 95% voit la présence du héros principal, cela empêche le film d'avoir des développements et des nuances .



et en parlant de nuance, on peut pas dire cela fonctionne au niveau des relations des personnages tout est assez survolé ou alors pas du tout crédible dans l'émotion, les relationnelles sont bien trop vite avancés ou sommairement crées, cela manque d'impact pour réussir à y croire.



A un moment chez Hollywood faudrait qu'il percute qu'un ou une actrice avec un sourire colgate cela ne peut pas contribuer à rendre le film plus crédibles, les ortho-dentistes dans les films de fin du monde sont vraiment des pros.



Des ficelles trop faciles qui vraiment tranches avec le discours de la trilogie de Reeves qui paraitra en comparaison négative (mais tellement humaine) et celle de ce film qui semble vouloir rappeler qu'on est dans un Disney.



Point négatif l'histoire, pas besoin d'avoir le brevet des collèges pour comprendre que suite au succès de la trilogie de Reeves, les pontes de Disney ont dès le départ pensé à faire plusieurs films.



Ce film essai d'aller autres part mais c'est assez insuffisant, le film n'est pas vide mais si on enlève le vernis il reste pas grand chose. Le film est même un banal film qu'on pourrait comparé à un Marvel/Avatar.



La critique la plus forte qu'on puisse justement lui opposé est la suivante:



Si on enlevait les singes et qu'on les remplaçait par exemple par une tribu Indienne ou Africaine que cela ne changerait pas d'un iota la qualité du film. Et oui ce film n'est pas un film sur la planète des singes mais juste un film avec un skin de la planète des singes.



Pour terminer, clairement le changement de réalisateurs implique un changement (pour le meilleur et pour le pire mais quand Reeves a déjà proposé le meilleur, on peut pas dire que la marge soit épaisse pour ce qui passe après), on peut vraiment regretter même si justement la facilité c'est d'apporter un autre style pour éviter l'écueil de la comparaison mais quand on vu la fin du troisième, on ne souhaite qu'un seule chose c'est de savoir ce qui vont devenir les jeunes (2 en particuliers).



voilà ce film coche des cases mais à un vrai problème pour offrir une proposition exaltante.