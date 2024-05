Je suis tombé sur Youtube sur une vidéo du Repaire du gamer ! Il explique bien le giga bordel que c'est en ce moment ! Je vous invite de regarder la vidéo



https://www.youtube.com/watch?v=wDH5eb2k31g&ab_channel=LerepaireduGamer



Bon plus sérieusement quand on revient à ce qui se passe chez Xbox cela me laisse dubitatif et malheureusement sa me trou le cul de l'avouer étant un pro M mais je pense que MS va finir par devenir un éditeur de jeux ! Ils vont surement encore produire une dernière génération de console mais bon faut surtout virer la sainte trinité des gros mytho : Bond, Booty et Spencer.



Il faut quelqu'un avec une poigne de fer pour diriger cette boite ! Et moi qui avait acheté une Series X le mois dernier, je pense sois passer au full PC ou voir ce que la concurrence va proposer mais bon j'y crois pas trop aussi !