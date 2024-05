Yo,Aujourd'hui, on est parti sur un jeu qui a 21 ans (ouch), et qui est adulé par beaucoup pour ses combats au sabre laser, malgré leurs imprécisions évidentes et quelques manques (une touche de défense ?).Jedi Knight : Jedi Academy, suite de Jedi Knight II : Jedi Outcast, où on ne contrôle pas Kyle Katarn cet épisode, mais un de ses apprentis. Toute l'histoire fait partie du Legend maintenant, mais les jeux restent toujours plaisant à faire, même si je fais parti de ceux qui estiment que les Star Wars Jedi de Respawn sont globalement bien plus réussis.C'est actuellement en promotion sur XBOX, pour 4,99 €, et comme tout jeu de la XBOX Originale, vous aurez droit à sa petite upgrade 4K, alors n'hésitez pas à vous faire plaisir. En attendant, une petite présentation du jeu avec 4 niveaux montrés brièvement.May the 4th be with you !