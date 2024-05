Toute petite news qui je sais va intéressé le sfans de jrpg Monolith Soft est actuellement en train de recruter d'autres programmeurs pour l'aider à développer son prochain projet qui reste encore secret. En effet, la semaine dernière, la société a publié une interview sur son site web dans le but de favoriser le recrutement au sein du studio RPG. https://www.monolithsoft.co.jp/interview/2404.html

Like

Who likes this ?

posted the 05/03/2024 at 03:05 PM by newtechnix