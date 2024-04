Hello,Si comme moi vous avez fait fi du dernier épisode d'Assassin's creed réalisé par Ubo Bordeaux, voici une occasion de vous rattraper : Ubisoft met en effet à disposition les 2 premières heures du jeu gratuitement sur toutes les plateformes jusqu'au 30 Mai.Il vous suffit d'aller sur n'importe quel store où il est disponible et de le télécharger.Vous aurez pile 2 heures (pas une seconde de plus) pour arriver à la fin du tuto.PS: votre sauvegarde sera réutilisable sur le jeu complet.Arriverai je jusqu'à la fameuse révélation propre à chaque jeu à la sortie du tuto ?PS : vidéo capturée sur Ps4 Pro, qui confirme un très bon rendu technique.Bon visionnage.

posted the 04/21/2024 at 11:15 PM by obi69