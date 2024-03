Un parc à thème Dragon Ball est annoncé dans la ville de Qiddya à Riyad, en Arabie Saoudite. Plus de 500 000 mètres carrés, le parc comptera va avoir 30 attractions avec des hôtels à thème et pouvoir manger dans lieux emblématiques de Dragon Ball tels que l'île de la Kame House, la Capsule Corporation et la Planète Beerus...Une des attractions phares, les montagnes russes Shenron de 70 mètres de hauteur.Sept zones thématiques différentes des séries TV jusqu'à Dragon Ball Super

Who likes this ?

posted the 03/22/2024 at 11:47 AM by zetalx