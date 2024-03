Bonjour, j'utilise l'émulateur Dolphin depuis peu, j'utilise la manette switch Pro mais par contre est-il possible de jouer sans fil avec cette emulateur ?? ma manette est en Bluetooth mais quand j'enlève le cable l'émulateur ne la voie plus. merci d'avance

posted the 03/17/2024 at 12:09 PM by biboufett