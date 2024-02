Salut l'équipe ! Aujourd'hui je le plaisir de partager avec vous le premier épisode de mes aventures sur Helldivers 2 avec mes acolytes !Que dire si ce n'est que je n'attendais absolument pas ce jeu et que je n'avais rien suivi à propos de lui durant sont développement.Et pourtant je peux le dire, ce jeu est un concentré de fun, d'action épique et de coopération incroyable.L'expérience est jouissif, on s'amuse tout de suite et chaques parties est différentes tant les situations varies.De base, je ne suis pas un joueur online mais Helldivers m'a clairement accroché.Alors n'hésitez pas à suivre mes aventures pleine d'action, de fun et de fail !Enjoie !Qu'avez vous pensé du jeu ?Vous voulez rejoindre le clan et faire partie de l'aventure ? Un seul lien à suivre !Retrouver moi sur Youtube : https://youtube.com/channel/UCtz48ubi_IGi6Hngmgpjjzg