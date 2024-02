on le voit avec le JV on a une dynamique clairement à la baisse des prévisions et avec des vagues des licenciement qui peuvent aller avec.Sauf Nintendo qui les poches pleines a recruté...mais en vérité ils sont simplement dans l'obligation puisque chaque fois que tu changes de pallier puissance faut que derrière cela suivent au niveau des effectifs.donc voilà pour info:Bill Gates a revendu toutes ses parts qu'ils possèdent chez les géants de la Tech, tout y passe même Apple qui en générale est moins impacté par les autres car vivant dans son propre écosystème:AppleAlphabet (Google)Meta (Facebook)AmazonNvidia...et oui même Nvidia qui pourtant pourrait se prévaloir par exemple d'être derrière la Switch 2 qui selon les avis l'avis de tous est promis à un succès ...ou alors il a appris avant tout le monde le report de la Switch 2Au total ils se sont débarrassé de 50 positions!dont Morgan Stanley, Johnson & Johnson, Unilever, Home Depot, Goldman Sachs etc en plus des géants de la tech!Un investisseur boursier en voyant cela se poserait certaines questions...krach boursier à venir?La fondation ( un joli mot pour ne par parler d'un système pour faire de l'évasion fiscale) Bill et Melinda Gates possède depuis décembre plus que 24 positions sur des entreprises. ( dont bien sur Microsoft à environ 33% des parts du détenu parle fond )https://dailyinvestor.com/investing/44342/bill-gates-foundation-dumps-apple-and-50-other-companies/