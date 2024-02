bon pas 23€ j'imagine qu'il faudrait attendre que le weekend passe (apres faites gaffe l'editeur peut decider d'augmenter le prix du jeu en argentine et l'augmentation se repercutera donc a vous de voir)voila pour vous https://www.eneba.com/fr/xbox-suicide-squad-kill-the-justice-league-xbox-series-x-s-xbox-live-key-argentina procedure d'achatlogez vous sur Enebaune fois le jeu mis dans le panier==> GGD8 pour pouvoir l'activer allez sur https://gg.deals/vouchers/ et cliquez sur "go to shop" a la ligne ENEBA puis rendez vous sur votre panier et mettez le code GGD8choisissez votre moyen de paiement (par exemple paypal)une fois le code obtenu il faudra vous rendre https://redeem.microsoft.com/ (il faudra vous log sur votre compte ms/xboxen haut a droite si ce n'est pas deja faitrentrez le code avec un VPN mis sur argentine (vpn.lat par exemple)